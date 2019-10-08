Rusya’dan Trump’ın ‘yok ederim’ sözlerine yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump’ın ‘Türkiye ekonomisini yok ederim, daha önce yaptım’ sözlerini yorumladı. Zaharova, Trump’ın yaptığı şeyleri gerçek ismiyle dile getirmeye aldırış etmeyen ilk ABD Başkanı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Türkiye ekonomisini yok ederim. Daha önce yaptım” sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanının yaptığı şeyleri gerçek isimleriyle dile getirmeye aldırış etmeyen ilk ABD Başkanı olduğunu söyledi.

TASS haber ajansının aktardığına göre Zaharova, ABD Başkanı’nın Türkiye’ye dair sözlerini Facebook sayfasından bir mesaj paylaşarak yorumladı. Zaharova mesajında “Kendisinden öncekilerin de yaptığı şeyleri yapıp bunları gerçek adlarıyla dile getirmekten çekinmeyen ilk ABD Başkanı” dedi.

Trump, Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada “Eğer Türkiye benim, büyük ve eşsiz bilgeliğimle limiti aşmak olarak düşündüğüm herhangi bir şeyi yaparsa Türkiye Ekonomisini tamamen yok ederim (daha önce yaptım!)" demişti.

