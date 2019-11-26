Pompeo’dan S-400 açıklaması: Kaygı verici

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini test etmesiyle ilgili “kaygı verici” dedi.
Washington’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Pompeo, ABD’nin Türkiye’ye S-400’leri operasyonel hale getirmemesini istediğini net bir şekilde ifade ettiğini söyledi.
Ankara’da F-16’ların dün ve bugün S-400’leri test etmek için havalandığı yönündeki haberlere ilişkin yorumu sorulan Pompeo “Evet bu kaygı verici” dedi.
Pompeo “Umutluyuz. Hâlâ bu konuyu çözmek için Türklerle konuşuyoruz" diye ekledi.