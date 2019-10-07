Pentagon: Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik

ABD Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’den asker çekme konusunda yapılan açıklamada ‘Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik’ denildi. ABD Dışişleri’nden bir yetkili ise Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyonunu onaylamadıklarını ancak askeri olarak durdurmayacaklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Suriye ile ilgili yapılan açıklamada "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik" denildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pentagon'un ABD Başkanı Trump'ın Suriye kararından haberdar olduğunu söyledi.

Yetkili, "Bakan Esper, hafta sonu bu konuda, Genelkurmay Başkanı Milley, Bakan Pompeo, Büyükelçi O'brien ve Başkan ile irtibat halindeydi" dedi.

ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik" dedi ve bu bölgenin, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabık kaldığı "güvenlik mekanizması" alanı olarak da tanımladıkları Tel Abyad ve Ayn el-İsa olduğunu dile getirdi.

ABD DIŞİŞLERİ: OPERASYONU ASKERİ OLARAK DURDURMAYACAĞIZ

Öte yandan Reuters'a konuşan ABD dışişleri üst düzey yetkilisi "Operasyonu durdurmak için adım atmayacağız" dedi. Reuters’ın aktardığına göre ABD dışişleri üst düzey yetkilisi "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" dedi. Aynı açıklamada “Operasyona hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz” ifadesi de yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi" demişti.

