Musul’da 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ta Musul Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, yeni koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında gece yarısından itibaren iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu.
Açıklamada, 2 gün boyunca sağlık, güvenlik ve sivil savunma ekipleri dışında kimsenin sokağa çıkma hakkı olmadığı belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Irak'ta salgının yayılma riski üzerine dün, bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
67 aktif vakanın bulunduğu Irak’ta ölü sayısı 10’u buldu.