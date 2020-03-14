Musul’da 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ın Musul şehrinde Kovid-19 pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
soL - Dış Haberler
Cumartesi, 14 Mart 2020 18:44

Irak'ta Musul Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, yeni koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında gece yarısından itibaren iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu.

Açıklamada, 2 gün boyunca sağlık, güvenlik ve sivil savunma ekipleri dışında kimsenin sokağa çıkma hakkı olmadığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Irak'ta salgının yayılma riski üzerine dün, bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. 

67 aktif vakanın bulunduğu Irak’ta ölü sayısı 10’u buldu.