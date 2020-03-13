WHO: Avrupa pandeminin merkezi haline geldi

Dünya Sağlık Örgütü direktörü Ghebreyesus, 123 ülke ve bölgeden 132 binden fazla Kovid-19 vakası bildirildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada 123 ülke ve bölgeden 132 binden fazla KOVİD-19 vakasının WHO'ya bildirildiğini ve 5 bin kişinin bu pandemiden yaşamını yitirdiğini söyledi.

Avrupa'nın artık Çin dışında dünyanın geri kalanından daha fazla rapor edilen vaka ve ölümle Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldiğini söyleyen Ghebreyesus, artık her gün bir önceki güne rapor edilenden daha fazla vaka bildirildiğini aktardı.

"Büyük salgın hastalıklara sahip diğer ülkelerin deneyimlerine bakmalı. 'Başımıza gelmeyecek' diye düşünen herhangi bir ülke ölümcül bir hata yapıyor. Bu herkes için olabilir" diyen Ghebreyesus sosyal izolasyon önlemlerinin ve topluluk mobilizasyonu ile birlikte agresif test ve temas takibinin Kovid-19 enfeksiyonlarını önleyebileceğini ve hayat kurtarabileceğini açıkça gösterdiğini söyledi.