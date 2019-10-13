Macron: Türkiye'nin saldırısı durdurulmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan ve Trump’a, Türkiye’nin saldırısının durması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerde, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik operasyonunu durdurması gerektiğini söylediğini açıkladı.



Macron Almanya Babakanı Angela Merkel'in de Türkiye’ye “Hemen sonlandırma” çağrısı yaptığını hatırlatarak, “Bu saldırının durması konusunda ortak bir talebimiz var. Bu saldırı, istikrarsız bir insani durum yaşanması ve IŞİD’in yeniden bölgede yükselmesi riski oluşturuyor” diye ekledi.