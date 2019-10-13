Almanya'dan harekat açıklaması: Yanıt vermek zorundayız

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, 'Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de bir işgal gücü olarak kalma planına yönelik işaret varsa, buna açık bir yanıt vermek zorundayız. Böyle bir şey olamaz' dedi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin Suriye harekatına ilişkin açıklamada bulundu.

Aynı zamanda Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) Genel Başkanı olan Kramp-Karrenbauer, "Türkler bir NATO müttefiki. NATO da değerleri olan bir birlik" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre, "NATO üyelerinin bu değerler doğrultusunda dünya barışının istikrarsızlığına değil, güçlendirilmesine katkıda bulunması gerektiğini" öne süren savunma bakanı, Türkiye'nin askeri harekatı ile ilgili olarak da, "Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de bir işgal gücü olarak kalma planına yönelik işaret varsa, buna açık bir yanıt vermek zorundayız. Böyle bir şey olamaz" dedi.