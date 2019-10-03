Küba ablukanın güncel bilançosunu açıkladı

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin yayın organı olan Granma, BM’ye sunularak karar altına alınan abluka raporundaki resmi verileri yayımladı. Buna göre ABD'nin Küba'ya yönelik ablukasının sebep olduğu toplam ölçülebilir zarar 922 milyar 630 milyon doları aştı!

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin yayın organı Granma’da Birleşmiş Milletler’e sunularak karar altına alınan abluka raporundaki resmi veriler paylaşıldı.

Haberin çevirisini soL okurlarıyla paylaşıyoruz:

KÜBA ABLUKAYA KARŞI

Küba’nın, BM Genel Kurulu’nun 73/8 sayılı kararına konu olan raporundaki gerçekler ve rakamlar ABD ablukasına derhal son verilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Granma International, BM Genel Kurulu’nun 73/8 sayılı kararına dair Küba’nın, Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla tarafından sunulan raporunda yer alan gerçekleri ve rakamları paylaşıyor.

Birleşik Devletler tarafından ablukayı sıkılaştırmak adına yakın zamanda atılan adımların önemli olumsuz etkisi, uygulanan yaptırımların tırmanışı analizi yapılan dönemden sonra ortaya çıktığı için aşağıdaki tabloya yansıtılmamıştır.

GENEL BAKIŞ

Nisan 2018 – Mart 2019 arası kayıp: 4.343.600.000 dolar

Altmış yılı aşkın süredir devam eden bu politikanın toplam zararı, cari fiyatlarla: 138.843.400.000 dolar

Ablukanın sebep olduğu toplam ölçülebilir zarar 922.630.000.000 doları aştı (altın fiyatlarına göre değerlendirildiğinde)

ABD pazarının dışında tutulmanın neden olduğu zarar: 163.108.659 dolar

Satın alımlardaki aracılar ve uzak pazarlardaki yüksek fiyatlar nedeniyle oluşan zararlar: 173.210.916 dolar

Nakliye ve sigorta masraflarının artışından kaynaklı zararlar: 72.160.602 dolar

Potansiyel ihracat geliri kaybı: 2.343.135.842 dolar

Ulusal risk değerlendirmesi nedeniyle daha yüksek finansman masrafları: 47.290.204 dolar

ABD dolarının kullanımına ilişkin yasaklar: 85.139.436 dolar

Diğer: 12.535.892 dolar

Toplam: 2.896.581.555 dolar

SAĞLIK

Küba’ya sağlık alanındaki yaptırımların neden olduğu zarar, tartışmasız bir gerçek. Bu düşmanca politika kanser gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yanı sıra gerekli teknoloji, hammadde, reaktifler, tanı araçları, ekipman ve yedek parçaların alımını engellemektedir. Bu sektördeki Nisan 2018 ve Mart 2019 arasındaki zarar, geçen yılın 6.123.498 dolarlık tahmininin de çok ötesinde, 104.148.178 dolar oldu. 15 Haziran 2018'de spongioz kardiyomiyopati ve terminal kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Hermanos Ameijeiras Hastanesi'ndeki 68100309926 dosya numaralı hasta J.C.H.C'nin yakınları, ABDli şirket Abiomed tarafından üretilen bir Impella cihazından dolaşım desteği sağlanabilmiş olsaydı J.C.H.C'nin hayatının kurtarılabileceğini asla unutamazlar. İthalat-ihracat şirketi Medicuba S.A, sağlık sektörü için gerekli malzemeleri temin etmek amacıyla 57 ABD’li tedarikçiden talepte bulundu. Bunlardan 50'si bugüne kadar yanıt vermedi. Yeni kanser ilaçlarının alımı için birçok ABD şirketiyle bağlantı kuruldu. Şimdiye kadar hiçbiri cevap vermedi. ABD’li şirket Bruker'le spektrofotometre ve laboratuvarlarda madde ve mikroorganizmaların analizinde kullanılacak çeşitli araçlar hususunda kurulan temas başarısızlıkla sonuçlandı.

GIDA VE TARIM

Her ülke için hayati bir öneme sahip olan bu sektörde, ablukanın sonuçlarının 412.230.614 dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Gıda işleme şirketleri ham maddelerinin yaklaşık yüzde 70'ini İspanya, Brezilya gibi farklı pazarlardan ithal ediyor. Abluka, coğrafi yakınlık ve fiyatlar açısından daha uygun olan ve üretimi modernize edebilmek için geniş malzeme ve donanım imkânı sağlayan ABD pazarına erişimi engelliyor. Bu sektördeki en prestijli rom üreticilerinden olan Havana Club, abluka nedeniyle 41.300.000 dolarlık potansiyel kazancından mahrum bırakıldı.

EĞİTİM, SPOR VE KÜLTÜR

Sancti Spíritus Üniversitesi'ne, özel öğretim öğretmenlerinin eğitiminde gerekli olan 20 adet akıllı Braille daktilosunun (görme engellilerin alfabesiyle yazan daktilo) ve işitsel aksesuarların alımı için görüşülen üretici Perkins Şirketi’nden yanıt alınamadı. 23 Ocak 2019'da Fransız Bankası Société Générale de París, Ekvator Ginesi'nden Küba'ya profesyonel eğitim hizmetleri için ödenen 7.474 avroluk banka havalesine el koydu. Uluslararası federasyonların resmi yönetmeliklerine göre edinilmesi gereken spor malzemelerinin alımı kısıtlandı. 22. Terry Fox Koşusu'nun Küba ayağı bu yıl yapılamadı. İlgili Uluslararası Vakfın müdürü, organizatörlere Vakfın artık Küba’da bu etkinliğe yardım edemeyeceğini ve kanser araştırmalarını desteklemeye devam edemeyeceğini bildirdi. Karayipler Beyzbol Federasyonu, oyuncularımızın kazandığı ödüllerin ödenmesi hususunda ABD ile ilişki kuramadı. Küba'ya yapılan bu ekonomik saldırı hem teknik yardım hem de etkinliklerin karşılanması için, Cubadeportes ajansı tarafından sağlanan hizmetlerin ödemesinin alınmasını imkansızlaştırmıştır. Birleşik Devletler'de çalışmalarını tanıtmak isteyen 37 sanat kuruluşundan sadece 24'ü ülkeye giriş izni alabildi.

TURİZM

Turizm sektöründeki zarar 1,383 milyar dolar. Araştırmalar, abluka olmasaydı Küba'ya bir yılda gelen ziyaretçilerin yüzde 35'inin ABD'den olabileceğini gösteriyor. Cubatur Seyahat Acentesi en az 497.800 dolarlık finansal zarara uğradı. Havanatur Şirketi, bankaların ödeme işlemlerini reddetmesi, üçüncü ülkelerdeki banka hesaplarının kapatılması, varlıklara el konması, kredi kartı işlemlerinin iptali nedeniyle ciddi bir ekonomik zarar gördü.

BİYOFARMASÖTİK SANAYİ

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (CIGB), diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde türünün tek ilacı olan Heberprot-p'nin ABD'ye potansiyel ihracatından elde edilemeyen gelirleri rapor etti. Şayet bu hastalığa sahip ABD'li hastaların yalnızca yüzde 5'i Heberprot-b'yi yıllık olarak kullanırsa, bu ihracattan elde edilecek olan gelirin 2018 yılında 103 milyon dolara ulaşabileceği tahmin edilmektedir. İthalat-ihracat şirketi Farmacuba, ilaç üretimi için hammadde temininde pek çok zorlukla karşılaştı. BioCubaFarma'ya bağlı Oriente İlaç Laboratuvarı Şirketi, abluka nedeniyle, ürettikleri Nutriforte multivitamini için A vitamini eksikliği yaşadıklarını ve bu nedenle 78.694.200 tabletle üretimin sınırlandığını bildirdi. Nikotinamid için baskılı alüminyum folyonun 2019 Mart ayında teslimatı sekteye uğramıştır, bu nedenle Dipirona ve Alprazolam üretiminin Eylül ve Ekim aylarında sınırlandırılması muhtemeldir.

ULAŞIM

Bu alanda analizi yapılan dönemdeki toplam zarar, bir önceki rapora göre 69 milyondan fazla bir artışla, 170 milyon doları aştı. Hollanda'daki Caterpillar tedarikçisi, Santiago de Cuba'daki Damex tersaneleri için Caterpillar ve Cummins yedek parçalarının ana tedarikçisi olan Hollandalı Damen Şirketi'ni, pilot teknelerinin ve römorkörlerin onarımı ve bakımı için gerekli olan ürünlerini Küba'ya satmasını yasakladı. Cubana de Aviacion (Küba Havayolu Şirketi), 500'den fazla havayolunun uçak bilet ücretlerini yayınlamaktan sorumlu olan ATCO şirketinin hizmetlerini kullanamıyor. İspanyol Havayolu Şirketi Air Europa (UX) "kod paylaşımı anlaşmasını" paylaşmaktan ve Küba Havayolları'yla olan mutabakatına uymaktan kaçındı.

SANAYİ

Ablukanın Küba endüstrisi üzerindeki etkisi, gerekli hammaddelerin temininde kullanılabilecekken zarar hanesine yazılmış olan 49 milyon dolardır. İnşaat sektörü daha verimli, daha az enerji ve malzeme gerektiren hafif teknolojilerin temini konusunda ciddi zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. Kimya endüstrisinde devlet teşebbüsü GEIQ Grubu, gerekli yedek parçaları temin edemedi ve makinelerini yenileyemedi. Haberleşme sistemine verilen ekonomik zararların 55 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Küba telekomünikasyon şirketi ETECSA büyük zararı hissetmeye devam ediyor. Abluka politikası Küba halkının internetteki tüm içeriğe erişimini sınırlandırıyor. Küba'nın üst düzey teknoloji sitelerindeki resmi bilgilere erişimi engelleniyor, mesleki gelişim ve uzaktan eğitim zorlaştırılıyor. Abluka, telekomünikasyon endüstrisindeki yüksek performanslı markalara ve sektördeki bu liderlerin donanımına erişimini engelliyor.

ENERJİ VE MADENLER

Bu alandaki zararlar, analizi yapılan bir önceki döneme göre 18 milyon artış göstererek 78.336.424 milyon dolara ulaşmıştır. Küba Ulusal Elektrik Şirketi, İspanyol Navantia Şirketi tarafından üretilen Bazan motorları için yedek parçalara ulaşımda çok sınırlı erişimle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. İngiliz Compair Konsorsiyumu bir ABD grubunun parçası olduktan sonra, basınçlı havanın merkezi yönetimi hususundaki teknolojisinin kullanımıyla alakalı projelerini Küba'da durdurdu. 2018 Eylül ve Kasım aylarında General Electric International ile Antonio Guiteras Termik Santrali'nde ilave türbin tedariki ve Pico Santa Martha Santrali'nin modernizasyonu için iki sözleşme imzalandı. Ancak 5 Şubat 2019'da ABD Centennial Bankası'ndan, Helms-Burton Yasası'nın üçüncü başlığı gereğince, bu iki sözleşmenin finansmanının sağlanamayacağını bildiren bir mesaj alındı.

DIŞ TİCARET

Dış ticaret alanındaki ABD ablukasının neden olduğu toplam zarar, uluslararası ticari faaliyetlerin yürütülmesini engelleyen hususların artışı da göz önüne alındığında, 2.896.581.555 dolara ulaştı. En büyük zarar da, 2.343.135.842 dolara ulaşan mal ve hizmet ihracatından elde edilebilecek olan gelir. Bu dönemde adayı ziyaret eden ABD’li sayısının azalması da önemli bir etkiye sahip oldu. Ticaretin coğrafi olarak yeniden konumlandırılmasının yol açtığı zararın bir önceki döneme göre yüzde 18 artış göstererek 1,02 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Küba'nın ABD pazarına erişememesinin boyutları da 163.108.659 dolar olarak değerlendirildi. Ticari aracılar kullanmak zorunda kalmanın ve bunun sonucundaki fiyat artışının olumsuz etkisi, analizi yapılan son dönemle karşılaştırıldığında yüzde 189'luk bir artış göstererek, 173.210.916 dolar olarak tahmin edildi.

