Küba: ABD ablukasının yol açtığı zarar büyük ama yenilecekler

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD ablukasının son bir yılda yol açtığı zararın 4,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Zararın büyük olmasına karşın ABD’nin Küba’dan hiçbir siyasi taviz elde edemeyeceğini vurgulayan Rodriguez ‘Son altmış yıldır olduğu gibi yenilecekler’ dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD’nin Küba’ya yönelik ablukasının geçen bir yıl içinde yol açtığı zararın 4,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Küba’nın ablukanın kaldırılması için uluslararası toplum nezdinde ısrarlı çabalarını sürdüreceğini belirten Rodriguez, ABD ablukasının Kübalı ailelerin gündelik hayatını daha önce olmadığı kadar etkileyecek boyutta olduğunu söyledi.

ABD’nin Küba'ya ablukasının siyasi motivasyonu olduğunu dile getiren Rodriguez, Küba’nın egemenliğinden ve özerkliğinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

Küba, ABD’nin 60 yılı aşkın süredir uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ablukanın sona ermesinin gerekliliği üzerine karar tasarısını 6 Kasım’da BM Genel Kurulu’na 28. kez sunmaya hazırlanıyor. BM Genel Kurulu’nda yapılan sembolik oylamalarla her defasında mahkum edilen abluka, dünyanın en uzun süren soykırımı olarak da niteleniyor.

Küba Devrimi’nin uygulanan abluka boyunca sosyalist Küba halkının ödediği bedelin 138,8 milyar doları geçtiği, doların altına karşı değer kaybetmesi hesaba katıldığında birikmiş zararınsa 933 milyar dolar olarak ifade edilebileceği belirtiliyor.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın son yaptırımlarıyla beraber Nisan 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında Küba ekonomisinin uğradığı zararın 4,3 milyar dolar olduğunu söyledi.

teleSUR'da yer alan habere göre, Rodriguez ablukanın Küba’nın ekonomik potansiyelinin gelişmesinin önünde ve Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planının uygulanmasının önünde bir engel oluşturduğunu dile getirdi. Rodriguez “Her ne kadar zarar büyük olsa da ABD, hükümetimizden hiçbir siyasi bir taviz elde edemeyecek. Altmış yıldır başarısız oldular ve olmaya da devam edecekler” dedi.

