Krizi fırsata çevirenler: Korona brifinginin ardından ABD senatörleri hisselerini sattı

ABD Kongresi’nde Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün Ocak ayında verdiği Kovid-19 brifinginin ardından telaşa giren ABD’li zengin senatörler durumu fırsata çevirip ellerindeki hisseleri satışa çıkardı. Hisse senetlerini satan bir senatör yaptığı işlem hakkında etik soruşturması talep etti.

ABD Senatosu’nda Ocak ayında ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden uzmanların Kovid-19 brifingini dinledikten sonra dört senatör hisse senetlerini satışa çıkardı. Kuzey Carolina’nın Cumhuriyetçi Senatörü Richard Burr’sa kendisinin ve diğer üç ABD senatörünün satışları hakkında etik soruşturması istedi.

Satışlar, dört senatörün halk sağlığını koruma görevinden önce özel finansal çıkarlarını korumaya yöneldikleri eleştirilerinin hedefi olmuştu. Cumhuriyetçilerden Kuzey Carolina senatörü olan Burr ve Georgia'dan Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler, Donald Trump yönetimi ve diğer Cumhuriyetçi Parti liderleri virüsün ABD’deki olası etkisini küçümseyen demeçleriyle biliniyordu.

SALGINDAN HEMEN ÖNCE SATMIŞLAR

4 senatörün hisse senedi satışları salgından dolayı borsadaki büyük daralmadan önce gerçekleşti.



Burr, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditler hakkında sık sık brifing alan ve halk sağlığı krizlerine yanıt verme konusunda deneyimi olan Senato İstihbarat Komitesi'nin (Senate Intelligence Committee) başında bulunan kişi. Cumhuriyetçi Senatör, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Senato Etik Komitesi'nin 13 Şubat satış kararını soruşturması için işlemleri gözden geçirmesini istedi ancak Burr soruşturmanın “yalnızca kamuya açık haberlere dayanması” isteğini eklemeyi unutmadı.

Burr, finansal açıklama portföyüne göre, toplam değeri 628 bin dolar ila 1.7 milyon dolar arasında (13 Şubat'ta) 33 hisse sattı. Hisse senedi satışları ilk olarak ProPublica tarafından bildirildi. Sattığı varlıklardan üçü, yeni koronavirüs tehdidi nedeniyle değerlerinin düştüğünü gördüğü otel şirketlerindendi.

New York Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Jeffrey Sprecher ile evli olan Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler’sa, Anthony Fauci de dahil olmak üzere üst düzey ABD halk sağlığı yetkililerinden oluşan sağlık komitesinin sunumları içeren bir brifingin düzenlediği 24 Ocak gününe dek satış yapmadı.

Jeffrey Sprecher-Kelly Loeffler çifti, Auto Zone ve Ross Stores'taki yatırımlar da dahil olmak üzere finansal açıklama formuna göre milyonlarca dolar değerinde 27 hisseyi 24 Ocak'ta satmaya başladı. Loeffler’ın hisse senedi satışları ilk olarak Daily Beast tarafından haberleştirilmişti. Kelly Loeffler bir sosyal medya paylaşımında eleştirilerin temelsiz olduğunu söyledi. Kelly Loeffler, satışların 16 Şubat'ta yani brifingden 3 hafta sonra gerçekleştiğini söyleyerek kendisini savundu:

As confirmed in the periodic transaction report to Senate Ethics, I was informed of these purchases and sales on February 16, 2020 — three weeks after they were made. — Senator Kelly Loeffler (@SenatorLoeffler) March 20, 2020

Loeffter “Portföyüm için yatırım kararı vermiyorum. Yatırım kararları, benim veya kocamın bilgisi veya katılımı olmadan birden fazla üçüncü parti danışman tarafından alınır.” dedi.

İstihbarat Komitesi'nin diğer iki üyesi, Kaliforniya'dan Demokrat Senatör Dianne Feinstein ve Oklahoma’dan Cumhuriyetçi Senatör James Inhofe. Feinstein ve Inhofe da brifinglerden hemen sonra hisse senetlerini sattı.

Bugün Feinstein varlıklarını sattığını veya 24 Ocak'ta yeni koronavirüs brifinginde bulunduğunu reddetti. Feinstein sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

Senato kariyerim boyunca üzerinde kontrolümün olmadığı varlıklarımı kör bir güven içinde elde ettim. Varlıkları sattığım haberleri ve 24 Ocak'ta koronavirüs hakkında brifinge katıldığım bilgileri yanlıştır. Senato kuralları uyarınca kocamın finansal işlemlerini bildiriyorum. Onun kararları hakkında hiçbir bilgim yok. Kocam Ocak ve Şubat aylarında bir kanser terapisi şirketinin hisselerini sattı. Bu şirket koronavirüs üzerindeki herhangi bir çalışma ile ilgisiz ve satışın durumla ilgisi yoktu.

Under Senate rules I report my husband's financial transactions. I have no input into his decisions. My husband in January and February sold shares of a cancer therapy company. This company is unrelated to any work on the coronavirus and the sale was unrelated to the situation. — Senator Dianne Feinstein (@SenFeinstein) March 20, 2020

Feinstein, bir biyoteknoloji şirketi olan Allojene Therapeutics'te 1,5 milyon ila 6 milyon dolar arasında hisse satarak 31 Ocak ve 18 Şubat'ta işlemler yaptı. Inhofe'sa, 27 Ocak'ta PayPal ve emlak şirketi Brookfield Asset Management dahil 400 bin dolar değerinde hisse sattı.

Cumhuriyetçi Inhofe’sa toplantıda olduğunu yalanladı ve varlıklarının hareketi hakkında bir bilgisinin bulunmadığını iddia etti: