ABD'de koronavirüs krizi: Borsalar çöktü

Yeni koronavirüs ABD borsalarını zorlamaya devam ediyor. Hisse alım satım işlemleri bir kez daha zorunlu olarak 15 dakikalığına durdu. Petrol fiyatlarıysa 30 doların altına düştü.

ABD hisse senetleri, açılışta yüzde 8,1 düştü. İşlemler bir kez daha zorunlu olarak 15 dakikalığına durdu.

ABD borsalarında işlemler son altı günde 2 kez daha otomatik olarak durmuştu.

ABD Merkez Bankası Fed, Pazar günü gösterge faizi düşürerek sıfıra yaklaştırmış ve piyasaları desteklemek için likiditeyi artırmıştı.

PETROL FİYATLARI 2016'DAN BERİ İLK KEZ 30 DOLARIN ALTINDA

Petrol fiyatlarındaki satışlar da hız kazandı. Suudi Aramco Finansal Danışmanı'nın fiyatların varil başına 30 dolar olmasından memnun olduklarını belirtmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 12,5 civarında sert düşüş kaydederek 30 doların altına düştü.

Varil petrol fiyatı, Şubat 2016'dan beri ilk kez 30 doların altına düşmüş oldu.