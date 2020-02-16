Karantinadaki gemide 70 kişide daha yeni koronavirüs tespit edildi

Japonya'da, yeni koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 70 kişide daha virüs tespit edildi.

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki karantina sürüyor. Karantinadaki gemide 70 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, yaptığı açıklamada, Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 355'e çıktığını bildirdi.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliğinden dün yapılan açıklamada, salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarının geri dönüşü için ABD'nin bugün uçak göndereceği duyurulmuştu.

3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.