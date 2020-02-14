Karantina bitti, kreş açılıyor...

Çin'den tahliye edilen 42 kişiden alınan tüm testler negatif çıktı. Böylece virüsün bulaşmamış olduğu teyid edilen 42 kişi karantinada tutuldukları 10 günün sonunda taburcu edildi. Karantina alanı için seçilen Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karantina nedeniyle kapatılan kreşi de yeniden açılıyor.

Çin'de yaşanan yeni koronavirüs salgını nedeniyle TSK'ya ait kargo uçağıyla Vuhan'dan tahliye edilen 42 yolcu ve mürettebatın 4 Şubat'tan beri kontrol altında tutuldukları Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadaki yurttaşlardan alınan tüm testler negatif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina altında tutulan isimlerin taburcu edildiğini açıkladı. KARANTİNA İÇİN KREŞ KAPATMIŞLARDI Öte yandan kapalı olan hastanenin sağlık çalışanlarının çocukları için kullanılmakta olan kreşi, karantina nedeniyle önceden haber verilmeden bir anda kapatılmış, birçok aile zor durumda kalmıştı. Karantinanın sona ermesiyle birlikte kreş görevlilerinin velileri arayarak kreşin pazartesi günü açılacağını bildirdiği öğrenildi. Çin 15 milyonluk şehirdeki salgınla mücadele ederken, karantina dolayısıyla ilk iş olarak kreşin kapatılması tepki çekmişti. İLGİLİ HABER Karantina alanı için kreş kapattılar