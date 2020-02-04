Karantina alanı için kreş kapattılar

Çin'den getirilen ve karantinaya alınan 62 yurttaşımız için Ankara'da kapatılmış bir hastane yer olarak seçildi. Hastane kapalıydı ama kreş çalışıyordu. Sağlık personelinin çocuklarının devam ettiği kreş kapatıldı. Yine kadınlar mağdur oldu. Çin 15 milyonluk şehirdeki salgınla baş ederken, 62 kişiyi karantina altına almayı beceremedik!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilenler için karantina süreci başlatılmıştı. Ankara Zekai Tahir Burak (ZTB) Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 62 kişinin, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı açıklanmış, kalacakları odaların reklamı yapılmıştı.

Hastane şehir hastanesine taşındığı için içerisinde hasta yoktu ancak ZTB Küçük Melekler Kreş ve Çocuk Bakımevi çalışıyordu. Kreşte yalnızca ZTB personelinin değil çevredeki üniversite çalışanlarının da çocukları bulunuyordu. Cuma günü velilere mesaj atan kreş, kreşin bir ay kapalı kalacağını söyledi. Çalışanlar zor durumda kalırken, çocuklarına bakmak için rapor almak zorunda kalabilirler.

150'den fazla çocuğun gittiği ve % 95'i çalışan ebeveynlerden oluşan velilere kreşin kapatıdığı cuma günü, ''Isınma borularında sıkıntı var, bir ay kreş yok'' denilerek bildirildi.

ZTB Küçük Melekler Kreş ve Çocuk Bakımevi'ni bilgi almak için aradığımızda kimseye ulaşamadık.

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi santral görevlileriyse bilgilerinin olmadığını belirterek yetkili bir yöneticinin bulunmadığını söyledi.