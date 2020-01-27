'İzole edilen Yeni Koronavirüse karşı aşı geliştiriliyor'

Çin'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkililerinden Şu Venbo, yeni koronavirüsün izole edildiğini ve virüse karşı aşı geliştirildiğini açıkladı.

Çin'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) bağlı Ulusal Viral Kontrol ve Önleme Enstitüsü Müdürü Şu Venbo, yeni koronavirüse ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Xinhua'da yer alan habere göre, Şu Venbo, CDC'nin söz konusu virüse dönük yeni aşı geliştirdiğini kaydetti.

Virüsün izole edildiğini ve kök hücresini inceleme aşamasında olduklarını belirten Şu, virüsün yol açtığı zatürreeye karşı ayrıca ilaç geliştirildiğini söyledi.

Çin'de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 56'ya yükselmişti.

İki gün önce Avrupa'ya sıçradığı ortaya çıkan virüsün dün Kanada'ya sıçradığı açıklanmıştı.