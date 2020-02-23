İtalya'da giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı artarken, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı alındı.

İtalya'da KOVİD-19 (yeni koronavirüs) salgınının bulaştığı kişi sayısının artmasının ardından Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde kabinesini olağanüstü toplayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkedeki son durum ve alınacak önlemlere dair açıklamalarda bulundu.

Conte, salgın bölgelerine yönelik kararnamenin belirlenen kurallara uymayanlara cezai yaptırım öngördüğünü de dile getirdi. Başbakan şunları söyledi:

"Salgın alanlarında, özel istisnalar haricinde, giriş-çıkışa izin verilmeyecektir. İş, eğitim ve kamu etkinlikleri askıya alındı. Salgın bölgesinden çıkan kararnameyi ihlalden Ceza Kanunu'nun 650. maddesine göre cezalandırılabilecek. Bunlar yerel halkı korumak için alınacak önlemlerdir. Kısa bir süre için, birkaç hafta boyunca, halk bazı kısıtlamalara tabii olacak ama onların hayatlarını engellemeyecek."

Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da Bakanlar Kurulu'nun kararnamesi doğrultusunda virüsün yayılmaması için riskli yerlerde 24-29 Şubat'ta eğitim-öğretimi ve tüm okul gezilerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 25. haftasında oynanması gereken Inter-Sampdoria mücadelesinin de önlemler kapsamında ertelendiğini duyurdu.

