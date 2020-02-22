Kuveyt KOVİD-19 nedeniyle İran'a uçak seferlerini durdurdu

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yeni Koronavirüs nedeniyle İran'a gidiş-dönüş tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada Yeni Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talimat gereği İran'a gidiş-dönüş tüm seferlerin durdurulduğunu bildirdi.

Sputnik'in aktardığına göre, İran'dan gelen Kuveyt vatandaşlarının karantinaya alınacağı belirtilen açıklamada, iki hafta içinde İran'da bulunduğu belirlenen yabancıların da ülkeye girişlerinin yasaklanacağı kaydedildi.

Salgının şu anki durumundan dolayı İran'dan Kuveyt'e gelecek olanlara da vize verilmeyeceği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, ülke vatandaşlarına İran'a gitmemeleri çağrısı yapıldı.