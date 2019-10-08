İran'dan Çavuşoğlu'na: Operasyona karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı olduğunu dile getirdi.

İran devlet televizyonunun aktardığı görüşmede Zarif, Çavuşoğlu'na Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik hakkına saygı duyulması ve ülkede istikrar ve güvenlik sağlanması gerektiğini, bu nedenle operasyonu desteklemediklerini söyledi.

ABD VE İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Görüşmenin Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı operasyona ilişkin olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada İngiltere'nin operasyona ilişkin tavrına dair bilgi verilmedi.