İran'dan ABD saldırısı sonrası ilk açıklama: Sonuçlarına hazır olmalı!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada 'ABD, haydutluğunun ve maceracılığının bütün sonuçlarından sorumludur' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından açıklamada bulundu.

Zarif, "IŞİD'e, El Nusra'ya ve El Kaide'ye karşı en etkili savaşan kuvvetin lideri General Süleymani'nin hedef alınması ve suikaste uğraması, bölgede tansiyonun son derece tehlikeli ve aptalca bir şekilde yükseltilmesidir. ABD, haydutluğunun ve maceracılığının tüm sonuçlarından sorumludur" dedi.

Sputnik'in haberine göre, İran Cumhurbaşkanlığı ise yayımladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadesini kullandı.