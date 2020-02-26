İran'da ölü sayısı 19'a yükseldi, Fransa'dan da ölüm haberi geldi

İran'da Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgını nedeniyle ölü sayısı 19'a yükseldi. Virüs dolayısıyla Fransa'da da bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İran'da Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgını nedeniyle ölü sayısı artıyor.

İran'da 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, ölü sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi'nin sorumluluğundadır." açıklamasında bulundu.

FRANSA'DA DA BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sputnik'in haberine göre, yaşamını yitiren kişinin 60 yaşlarında bir adam olduğu, başkent Paris'te oldukça kritik durumda hastaneye kaldırılmak üzereyken gece yarısı hayatını kaybettiği açıklandı.