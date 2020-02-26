Covid-19 İtalya'dan 5 ülkeye daha yayıldı

Avrupa'da Covid-19 (yeni koronavirüs) vakasının görüldüğü ülkelerin sayısı artarken, virüsün yayılma merkezi İtalya oldu.

Covid-19 (yeni koronavirüs) vakası Avrupa ülkelerine İtalya'dan yayılıyor.

Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre ve Kuzey Afrika'da da Cezayir, ülkelerinde görülen vakaların İtalya'ya seyahat eden hastalardan kaynaklandığını söyledi.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ilk Latin Amerika ülkesi ise Brezilya oldu. Virüsü kapan Brezilyalının, İtalya'dan ülkeye uçtuğu belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, koronavirüsün Avrupa'da en etkili olduğu ülke olan İtalya'da 300'den fazla vaka görüldü, 11 kişi de virüs nedeniyle öldü.

Salı günü toplanan Fransa, Almanya, İtalya Sağlık Bakanları ile Avrupa Komisyonu yetkilileri sınırların açık tutulacağını söyledi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza "Sınırlara saygı duymayan bir virüsten bahsediyoruz" dedi.

Avusturya: Inssbruck 'ta yaşayan genç bir İtalyan çiftte koronavirüs olduğu tespit edildi. Gençlerden biri kapatılan otelde çalışıyordu.

İsviçre: İtalya sınırındaki Ticino'da yaşayan 70li yaşlarında bir kişinin 15 Şubat'ta Milano'da virüse yakalandığı şimdi karantina altında tutulduğu bildirildi

Hırvatistan: İtalya'dan kısa bir süre önce Hırvatistan'a dönen bir erkek, Balkanlarda virüse yakalandığı tespit edilen ilk kişi oldu

İspanya: İtalya'nın kuzeyinden Barselona'ya dönen bir kadın, ülkedeki ilk koronavirüs vakası oldu

Fransa ve Almanya: Kısra bir süre önce İtalya'ya gidip ülkelerine dönenler arasında yeni vakalar olduğu bildirildi.