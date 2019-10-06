İran Dışişleri Bakanı: Türkiye kendi güvenliğini, Suriye’nin egemenliğini ihlal ederek sağlayamaz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye’nin, kendi güvenliğini Suriye’nin egemenliğini ihlal ederek sağlayamayacağı mesajını verdi.

İran devlet haber ajansı IRNA’nın yaptığı habere göre Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran meclisinde düzenlediği basın toplantısında "Türkiye’nin kendi güvenliğini garantiye almasının tek yolunun, Suriye sınırındaki bölgelerine askeri güç yerleştirmesi olduğunu Türk tarafına ilettik." dedi.

Zarif, Türkiye’nin güvenliğinin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine zarar verecek şekilde sağlanamayacağını söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dün düzenlenen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında, Suriye’ye yönelik yeni harekat planlarının ’belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakın’ bir zamanda gerçekleşebileceğini dile getirmişti