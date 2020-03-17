'İngiltere'nin stratejisi yüz binlerce kişiyi öldürebilir'

İngiltere hükümetine danışmanlık yapan Imperial College KOVİD-19'a Müdahale Ekibi'nin hazırladığı raporda, ülkede uygulanan 'virüsün kontrollü yayılması' stratejisinin yüz binlerce ölüme yol açabileceği belirtildi.

İngiltere hükümetine danışmanlık yapan uzman ekiplerin hazırladığı bir raporda, hükümetin "koronavirüsün kontrollü yayılması" stratejisinin işe yaramayacağını ve salgının bastırılmasına yönelik yeni stratejiye başvurması gerektiğini anladığı belirtildi.

Imperial College KOVİD-19'a Müdahale Ekibi'nin yayımladığı raporda, hükümetin uyguladığı "virüsün kontrollü yayılması" ve karantinanın yalnızca şüpheli vakalara uygulanması stratejisinin yüz binlerce ölüme ve sağlık sisteminin (özellikle yoğun bakım ünitelerinin) yetersiz kalmasına yol açacağı kaydedildi.

Raporda, "'Kontrollü yayılma'nın İngiltere ve ABD sağlık sistemlerinin acil dalga kapasitesini defalarca kat, belki de yaklaşık 8 kat artırmadan uygulanması mümkün değil" denildi.

Rapora göre, mevcut stratejide ülkede 250 bin ölüm bekleniyor.

Raporda, "İngiltere'de ve İtalya'daki yoğun bakım ünite ihtiyacına bakarak bu sonuca birkaç günde ulaştık" denildi.

Raporda, salgının bastırılmasının tek uygulanabilir strateji olarak göründüğü kaydedildi.