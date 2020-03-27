Hükümet ülkeyi sattı: Kuzey Makedonya NATO üyesi oldu

Yeni resmi adıyla 'Kuzey Makedonya' NATO'ya katıldı. NATO müzakereleri kapsamında Makedonya hükümeti, ülkenin adını 'Kuzey Makedonya' olarak değiştirmişti. NATO üyeliği ve ülkenin isminin değiştirilmesi halk tarafından büyük tepki görmüştü.

Eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu. NATO'dan yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya’nın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılma belgesinin verilmesinin ardından NATO'nun en yeni üyesi olduğu duyuruldu.

NATO, müttefiklerin Şubat 2019'da Kuzey Makedonya’nın Katılım Protokolünü imzaladığını belirtirken, 29 ulusal parlamentonun tamamının Makedonya’nın üyeliğini onaylamak için oy verdiğini ifade etti.

NATO, tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya’nın NATO üyesi olması nedeniyle 30 Mart tarihinde NATO’nun Brüksel Karargahı'nda Kuzey Makedonya için göndere bayrak çekme töreni düzenleneceği bildirilirken, bayrak çekme törenine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Makedonya NATO Delegasyonu Temsilcisi Zoran Todorov'un katılacağı açıklandı.

HALKIN TEPKİLERİNE RAĞMEN AB VE NATO ÜYELİĞİ

Balkan ülkesinin ismi geçtiğimiz yıllarda tartışmalı bir şekilde "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmişti. Makedonya ve Yunanistan, 2018 Haziran ayında, tartışmalı isim değişikliği için Prespa anlaşmasını imzalamıştı. Makedon parlamentosu, halkın büyük çoğunluğunun NATO ve Avrupa Birliği üyeliğinin yanı sıra bir isim değişikliğini reddettiği 30 Eylül 2018 referandumuna rağmen, 11 Ocak'taki anayasa değişikliklerini onayladı. Ardından Yunanistan parlamentosu da, 8 Şubat'ta Prespa anlaşmasını imzaladı.

Yunanistan, Makedonya'yla olan isim tartışmasından dolayı ülkenin NATO ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşlara üyeliğine karşı çıkmaktaydı.

2017'de düzenlenen NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump, Makedonya’nın NATO üyeliğine ön koşul olarak Yunanistan’la olan isim tartışmasının sonlanması gerektiğini söylemişti.

