Kuzey Makedonya Başbakanı: AB bizi yüz üstü bıraktı

Makedonya ve Arnavutluk’un AB üyelik süreçlerinin sonuçsuz kalması üzerine konuşan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, AB’nin davranışlarının bölgede 'aşırıcılığı' yükselteceğini söyledi. Zaev hükümeti AB ve NATO'ya girmek için ülkenin adını değiştirmişti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Avrupa Birliği'yle ülkenn ismi konusunda bir anlaşma yapılmasına rağmen, bloğa katılmaya ilişkin müzakerelere başlama tarihi veremediğini söyledi.

AB merkezli Euronews’le yapılan bir söyleşide, yakın zamanda Yunanistan ile imzalanan Prespes anlaşmasının bir kısmının risk altında olabileceği konusunda uyarıda bulunan Zaev, AB’nin kendilerini bloğa almamasını ihanet gibi hissettiğini söyledi.

Zaev, “İsmimizi değiştirdik, anayasamızı değiştirdik, 120 günlük bir süreçte çoğunluğu elde ettik, çok acı verici bir süreç çünkü ülkemizdeki milliyetçiler ve aşırıcıların çok fazla tehditleri vardı. AB’nin 'Tamam, hazırsın' mesajının ardından hazır olmadığımız söylendi. Gerçekten, bekleyebiliriz, ancak bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı” dedi.

Zaev, “Ülkedeki her şeyi değiştirdik. Kamu kurumlarımızdaki tüm tabelaları, havaalanlarındaki tüm komşularımızla olan mutabakatlarımızı, belgelerimizdeki, web sitelerimizdeki her şeyi değiştirdik” dedi.

AB ve NATO’ya girebilmek uğruna ülkesinin adını halkın çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen değiştiren hükümetin başbakanı Zaev, “Çok korkuyorum. Milliyetçilik ve aşırıcılığın tekrar yükselmesi için el verişli bir toprak varsa, bu bütün Balkanlar için büyük hasar anlamına gelecektir. Balkanlar’ın da bir sorunu olduğunda, Avrupa'nın bir sorunu var anlamına gelir”dedi.