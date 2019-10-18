Arnavutluk ve Makedonya’nın AB üyeliğine üç ülkeden itiraz geldi

AB’ye üyelik sürecinde olan Makedonya ve Arnavutluk’un birliğe girişine Fransa, Danimarka ve Hollanda itiraz etti. Makedonya geçtiğimiz yıl NATO ve AB’ye üyeliği karşılığında ülkenin ismini ‘Kuzey Makedonya’ olarak değiştirmeyi kabul etmişti.

Brüksel’de iki günlük AB zirvesi devam ederken bugün, diğer 25 üye ülkenin kabul etmesine rağmen Makedonya (yeni adıyla Kuzey Makedonya) ve Arnavutluk’un AB’ye katılımına Fransa, Hollanda ve Danimarka karşı çıktı. İki Balkan ülkesiyle müzakereler devam ediyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, zamanlamanın “doğru olmadığını” söyledi ve gazetecilere Arnavutluk hakkında itirazlarının Kuzey Makedonya'dan daha güçlü olduğunu söyledi. Rutte Balkan ülkeleriyle ilgili olarak “Katılım sistemi hakkında uzun konuşmalar yapıldı. Bunu değiştirmemiz gerek” dedi.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’sa iki ülkenin üyelik sürecine en çok itiraz eden ülke oldu. İki ülkenin üyelik sürecinden Fransız basınında Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Alman Şansölyesi Angela Merkel’in hüküm sürdüğü ‘Batı Balkanlara yayılma’ süreci olarak bahsediliyor. Fransa’nın itirazları, iki ülkenin üyelik sürecinin usullere uymadığı görüşüne dayandırıldı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Arnavutluk ve Makedonya’nın üyeliğini desteklediğini ve katılım müzakerelerinin “neden bu kadar geciktiğini bu ülkelere açıklamanın zor olacağını” söyledi.

Makedonya geçtiğimiz sene NATO ve AB’ye üyelik sürecinde diğer ülkeler tarafından desteklenmek koşuluyla ismini resmi olarak “Kuzey Makedonya” ile değiştirmişti. İsim konusunda yapılan referandumdan “hayır” çıkmasına rağmen hükümetin isim değişikliğini yapması ülkede büyük tepki çekmişti.