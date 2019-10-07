Fransa’dan Türkiye’ye ‘itidal’ çağrısı

Fransa, Türkiye’ye Suriye’de ‘IŞİD’e karşı koalisyon’un çıkarlarına aykırı hareket etmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine tek taraflı askeri operasyon düzenleyeceğine dair haberlerden endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada Türkiye’ye “IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon”un çıkarlarına aykırı sonuçlara yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ayrıca açıklamasında ABD’nin Türkiye’nin sorumluluğuna bırakılacağını açıkladığı IŞİD mensupları arasında yabancıların da olduğunu belirterek, buradaki IŞİD’lilerin suç işledikleri yerde yargılanmaları gerektiğini bildirdi.

