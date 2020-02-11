DSÖ yeni koronavirüsün adını açıkladı: COVID-19

Dünya Sağlık Örgütü yeni koronavirüsün 'COVİD-19' olarak adlandırıldığını açıkladı. DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus virüse karşı aşının 18 ay içinde geliştirilebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkedeki 42 bin kişinin hastalanmasına yol açan yeni koronavirüse 'COVID-19' adının verildiğini açıkladı.

DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün düzenlediği basın toplantısında, virüsün resmi olarak isimlendirilmesinin sağlık otoriteleri tarafından farklı isimlerle anılmaması için önem taşıdığını belirtti.

"Herhangi bir coğrafi yer, hayvan, kişi ya da insan topluluğuna atıfta bulunmayan bir isim bulmamız gerekiyordu" diyen Ghebreyesus virüse verilen ismin kolay telaffuz edildiğini de belirtti.

Ghebreyesus, virüse karşı geliştiren aşının 18 ayda tamamlanabileceğini bu yüzden virüsün yayılmasını önlemenin büyük önem taşıdığını söyledi.

