Çin'de virüs korkusu: Bir şehrin iletişimi kesildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alınacağı duyuruldu.

Çin devlet medyası, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Çin yönetiminin Wuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı aldığı duyuruldu.

Xinhua'da yer alan açıklamada, Wuhan sakinlerinden kenti terk etmemelerinin istendiği bildirildi.

Çin'in devlete ait People's Daily gazetesiyse, saat 10 itibariyle kentten çıkışa izin verilmeyeceğini ve tren istasyonlarıyla hava alanlarının kapatılacağını aktardı. Gazete ayrıca, şehir otobüsleri, metrolar, feribotlar ve uzun mesafeli servis otobüslerinde de geçici olarak ulaşımın durdurulacağını belirtti.

Sağlık yetkilileri, viral hastalığın daha da yayılabileceği uyarısında bulunarak halka, Wuhan kentinde kalabalık mekanlardan kaçınma çağrısı yaptı.