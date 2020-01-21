Çin’deki virüs salgını için DSÖ acil toplanma kararı aldı

Çin'deki virüs salgınının üç bölge ülkesine sıçraması üzerine Dünya Sağlık Örgütü bu hafta Cenevre'de acil toplanma kararı aldı. Vakaların corona virüs ailesi içinde bir virüse bağlı olduğu ise kesinleşti.

Çin’de giderek artan pnömoni (zatürree) vakaları 31 Aralık 2019’dan beri Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bilgisi dahilinde. Vakaların corona virüs ailesi içindeki bir virüse bağlı olduğu kesinleşti.

Corona virüsler hayvanlardan insanlara bulaşsa da, Çin Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu virüste insandan insana bulaşmanın söz konusu olduğunu belirtiyorlar. İşte bu durum, salgının yayılma hızını artıracak olması nedeniyle, büyük önem taşıyor.

Ayrıca 25 Ocak’ta başlayacak Çin’in yeni tatilinin yaratacağı nüfus hareketliliği de durumun aciliyetini artırıyor.

SALGIN WUHAN'DA BAŞLADI VE 3 ÜLKEDE DAHA VAKA SAPTANDI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun bildirdiğine göre, ilk vakalar Çin’in Wuhan kentinde görüldü. Sonrasında Şanghay ve Pekin’e yayıldı.

Wuhan’daki salgın bir deniz ürünleri marketindeki temas sonucunda ortaya çıktı. Market 1 Ocak 2020’de kapatıldı. Hastalardan ilk virüs izolasyonu ise 7 Ocak tarihinde gerçekleştirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 20 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada toplam vaka sayısının 224’e ulaştığını, bunların 6 tanesinin doğrulandığını açıkladı. Vakaların 198’i Wuhan’da ve bunların 3’ü hayatını kaybetti.

Şu ana kadar Japonya, Tayland ve Güney Kore’den de birer vaka bildirilmiş durumda.

AKLA SARS GELİYOR

Bütün bu gelişmeler, çok doğal olarak, 2000’lerin başlarında yine Çin’de başlayıp, dünya çapında yayılan ve 774 kişinin ölümüne yol açan SARS salgınına benzer bir global durumun yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu akla getiriyor.

DSÖ BU HAFTA ACİL TOPLANIYOR

Hastalığın diğer üç bölge ülkesine de sıçraması üzerine DSÖ bu hafta içinde Cenevre’de acil toplanma kararı aldı. Amaç uluslararası ölçekte önlem alınmasının gerekip gerekmediği konusunu değerlendirmek.

KAYNAKLAR

http://en.nhc.gov.cn/2020-01/21/c_75990.htm

https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/

https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3046924/china-coronavirus...