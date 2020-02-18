Çin: Yeni koronavirüsün yayılmasında azalma var

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Hubei eyaleti dışında yeni koronavirüsün bulaşmasında son 14 gündür azalma gözlemlediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'ndense, salgının yavaşladığını gösteren verilerin hâlâ dikkatle takip edilmesi gerektiği açıklaması yapıldı.

Çin'in Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün yaptığı açıklamada dün itibariyle son 14 gündür yeni koronavirüs salgınının baş gösterdiği Hubei eyaleti dışında salgının yayılmasında azalma gözlemlediklerini duyurdu. Bununla beraber hasta ölümlerinde azalma da gözlemlendiği bildirildi. Yapılan açıklamada günlük ölümler 98 olarak duyurulurken bu sayının 11 Şubat'tan beri ilk defa 100'ün altına düştüğüne dikkat çekildi.

Çinli yetkililer yeni enfekte olan hasta sayısını bin 886 olarak açıklarken 30 Ocak'tan beri günlük vaka sayısının ilk defa iki binin altında olduğunu vurguladılar. Son verilere göre Çin'in anakarasında 72 bin 436 vaka mevcut.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin verilerinin “yeni vakalarda düşüş gösterdiğini”, ancak görünen herhangi bir azalma eğilimin “çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini” söyledi.

Bugüne kadar COVİD-19 kaynaklı Çin dışında 26 ülkede 827 vaka ve beş ölüm meydana geldi. Bu vakaların yarısından fazlası Japonya'da karantinaya alınan bir kruvaziyer gemisinde meydana geldi.

