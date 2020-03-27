Bolsonaro: Brezilyalılara hiçbir şey olmaz, antikorları var

Koronavirüs salgını Brezilya’da giderek yayılırken, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro halkın ‘asla bir hastalığa yakalanmayacağını’, vücutlarında virüsün yayılmasını engelleyecek antikorların halihazırda bulunduğunu söyledi.

Dünyayı paniğe ve sıkı önlemelere sevk eden koronavirüs salgınını hafife almayı sürdüren Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilyalılara hiçbir zaman hiçbir şey olmayacağını savundu.

Başkent Brasilia’daki Başkanlık Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro, Brezilyalıların araştırılması gerektiğini belirtti ve “Asla bir şey kapmazlar. Kanalizasyona atlayan bazı adamlar görüyorsunuz, dışarı çıkıyor, dalış yapıyor, değil mi? Ve ona hiçbir şey olmuyor” sözleriyle bunu açıkladı.

Tuhaf açıklamalarını sürdüren Bolsonaro, “Bence Brezilya’da zaten çok sayıda insana bulaşmış olması bile mümkün, birkaç hafta ya da ay önce, (Brezilyalılarda) virüsün çoğalmasına engel olacak antikorlar zaten var” dedi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkedeki can kaybı 77’ye yükseldi, enfekte olan kişi sayısı da 2 bin 985’e ulaştı.

Şubat ayında ilk vakaların tespit edilmesinden bu yana hastanelere ve sağlık kurumlarına koronavirüs şüphesiyle başvuranların sayısında ise ‘baş döndürücü bir artış’ olduğu belirtiliyor.