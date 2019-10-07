BM'den 'Suriye operasyonu' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında 'en kötüsüne hazırlandığı' açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında 'en kötüsüne hazırlandığı' açıklamasında bulundu.

Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "Neler olacağını bilmiyoruz... En kötüsüne hazırlanıyoruz" dedi.

Operasyonun sonuçlarıyla ilgili 'Cevaplanmamış çok fazla soru var' diyen Moumtzis, sahadaki tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

"Olası bir operasyon halinde sivillerin yerlerinden edilmemesi, insani yardımın engellenmemesi ve dolaşım özgürlüğünün sınırlanmaması gibi konuların BM'nin önceliği" olduğunu söyleyen Moumtzis, BM'nin Suriye'nin kuzeyinden göç olması durumunda bir acil durum planı hazırladığını; ihtiyaç halinde tıbbi malzeme ve gıda desteği sağlanacağı açıkladı.