'Antikomünist önergenin sahipleri bilerek ve yüzsüzce yalan söylediklerini çok iyi biliyorlar'

Avrupa Parlamentosu'nda sosyal demokratların, liberallerin, yeşillerin ve muhafazakarların desteğiyle ortaya konan antikomünist önerge tepki topluyor. TKP’nin de dahil olduğu Avrupa Komünist İnsiyatifi, antikomünist önergeye bir açıklamayla yanıt verdi.

Avrupa Parlamentosu'na 18 Eylül'de sunulan antikomünist ortak önergede Avrupa’yı faşizmin karanlığından kurtaran SSCB’ye adanmış anıtların yasaklanması için adım atılması çağrısında bulunulurken SSCB’nin Nazileri yenilgiye uğratarak Auschwitz’i özgürleştirmesi görmezden gelinmişti. Faşizmle komünizmi bir tutan önerge komünistlerden tepki topluyor. Türkiye Komünist Partisi'nin de parçası olduğu Avrupa Komünist İnisiyatifi antikomünist önergeye bir açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada komünistler ile faşistleri bir tutmaya çalışan burjuva ideolojisinin tarihi tahrif ettiği vurgulanırken faşizmin burjuva sınıfı tarafından yaratıldığı ve beslendiği belirtildi. Bütün bu tahrifatlara rağmen halkların gerçekleri ortaya çıkaracağı ifade edildi. Açıklamanın tamamı ise şöyle:

“Avrupa Komünist İnsiyatifi’nin bileşeni olan partiler, Avrupa Birliği tarafından yükseltilen antikomünizmi ve Avrupa Parlamentosu’nun kabul edilemez antikomünist önergesini kınamaktadır. Bu önerge faşizm canavarını, faşistleri ve onların eylemlerini aklayıp, halkların mücadelesine karşı nefreti ifade ederek komünizmin tarihselliği olmayan bir biçimde tanımlanmasına önayak olmaktadır. Totaliterlik adı altında "sosyalizm ile faşizmin aynı olduğu" yalanını ele veren, faşizmin kapitalizmden türemesi ve kapitalizm tarafından palazlandırılması gerçeğidir. Onların ortak ekonomik temeli, sadece sosyalizmin yıkabileceği tekellerin iktidarıdır.

Avrupa'da faşizmi yenmek adına 20 milyondan fazla insanını kaybeden ve milyonlarcasının yaralandığı Sovyetler Birliği'nin ve Kızıl Ordu'nun, provokatif bir biçimde Nazi Almanyası’nın müttefiki olduğu iddia ediliyor. Hitler’in müttefikleri ve işbirlikçileri aslında, bugün Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerindeki bir dizi burjuva hükümet tarafından da desteklenen tekellerdi.

Provokatif önerge, tarihi çarpıtacak kadar ileri gidiyor; Büyük Britanya, Fransa, İtalya ve Hitler Almanyası arasında daha önceden imzalanan ve Çekoslovakya’yı Hitler’e teslim ederek 2. Dünya Savaşı’nın başlamasına öncülük eden Münih Paktı yerine, Molotov-Ribbentrop Paktı’nın 2. Dünya Savaşı’nın patlak verme sebebi olduğunu düşünülüyor.

Tüm dürüst insanlar faşizmi komünizmle bir tutan bu antikomünist önergenin sahiplerinin bilerek ve yüzsüzce yalan söylediklerini çok iyi biliyorlar.

Bizler, Avrupa Birliği ve onun hükümetleri tarafından yapılan bütün tarih çarpıtmalarını ve bunun yanı sıra Avrupa Birliği’nin büyük fonlarla antikomünist etkinlikleri finanse etmek için ortaya koyduğu “Yurttaşlar için Avrupa” programını kınıyoruz.

Antikomünizme geçit yok!

Komünistlere yönelik bütün baskılar, komünist partilerin yasaklanması ve anıtların yıkımı derhal durdurulmalı. Gerçekler parlayacak ve halk, özellikle de gençlik, mücadelesiyle gerçeği fethedecek, sermaye gruplarını ve onların organizasyonlarını tarihin çöplüğüne gönderecektir!”

Geçtiğimiz hafta Yunanistan Komünist Gençliği'nin 45. Odigitis Festivali'ne katılmak üzere Atina’da bir araya gelen 36 komünist gençlik örgütü de Avrupa Parlementosu’nun çirkin antikomünist ortak kararını kınadığını duyurdu. Türkiye Komünist Gençliği'nin de imzacısı olduğu açıklamada geleceğin sosyalizm olduğu vurgulanırken tarihsel gerçekliğin AB'nin yalanlarını ve provokasyonlarını ezip geçeceği ilan edildi.