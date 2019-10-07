Alman basınından 'operasyon' değerlendirmeleri: Yeni bir mülteci akınına neden olabilir

Almanya'da yerel basın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda yaptığı olası operasyon açıklamasını gündeme taşıdı.

Almanya'da yerel basın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda yaptığı olası operasyon açıklamasını gündeme taşıdı.

Deutsche Welle'nin derlediği Alman basını yorumlarına göre operasyon yeni bir mülteci akınına neden olabilir.

'ALMANYA ÇIKMAZ İÇİNDE'

Essen’in yerel gazetesi, Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, Almanya'nın operasyonu kabullenmesi durumunda ahlaki iflas yaşayacağını belirtti. Konuya ilişkin gazetede şu ifadelere yer verildi:

"İç siyasette ağır sorunlarla mücadele eden Erdoğan, uluslararası hukuku ihlal eden bir saldırıyı ve nüfus mübadelesini duyurdu. Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt nüfusun yoğun olduğu Afrin bölgesinin geçen yılın başında işgali, bunların boş tehditler olmadığını gösteriyor. Almanya ise bir çıkmaz içinde. Türk hükümeti her zaman için mültecilerin yolunu yeniden açabilir. Ama Türkiye yine Almanya’dan edindiği savaş araçları ile komşu ülkeye girer ve müttefiki İslamcı ve cihatçı milislerin yardımı ile oraları yağmalarsa, böyle bir işgal yeni bir mülteci akınına neden olabilir. Böyle bir durumda, bu insanlar muhtemelen Türkiye'ye değil, Irak'taki Kürt bölgelerine kaçarlar. Almanya da muhtemelen bu durumu kabullenir. Afrin’e yönelik saldırı da Berlin’deki hükümet çevreleri tarafından pek kayda değer bir eleştiriye yol açmamıştı. Bu da Almanya açısından yeni bir ahlaki iflas olur."

'TÜRKİYE'NİN MÜTTEFİK BULAMAMASI TEK UMUT'

Heide'de yayınlanan yerel gazete Dithmarscher Landeszeitung'da yer alan yorumda ise operasyon ihtimalinin kaygı verici olduğu kaleme alındı. Gazetede yer alan yorum şu şekilde:

"Erdoğan’ın 'barış bölgesi' Türkiye'nin ülkeye girmesi, yüz binlerce Kürdün bölgeden sürülmesi ve milyonlarca Suriyeli’nin kendi istekleri dışında sınır dışı edilmesi anlamına geliyor. Satranç tahtasındaki taşlar gibi insanları oraya buraya sürükleyecek Suriye planlarında Türkiye'nin, hiçbir müttefik bulamaması tek umut olur."