ABD'li yönetici: Yaşlılar ölmeye hazır, önlemler kaldırılsın yoksa ekonomik çöküş yaşarız

ABD'deki iktidar partisi Cumhuriyetçi Parti'ye yakın Fox News'da Tucker Carlson'ın programında konuşan Teksas eyaletinin Vali Yardımcısı Dan Patrick, salgın önlemleri kapsamında insanların evde kalıp işe gitmemesini 'ülkeyi feda etmek' olarak nitelendirdi.

Patrick, ülkedeki yaşlı nüfusun ülkenin ekonomisinin normale dönmesine karşılık "kendilerini feda etme" şansını göze alacaklarını savunarak şöyle konuştu:

"Eğer bana bir yaşlı olarak sorulsa, 'Hayatta kalma şansını çocukların ve torunların için Amerika'ya tercih eder misin?', eğer tercih buysa ben tamamım. Bu beni daha cesur falan yapmaz, benim 6 torunum var, düşünüyorum ki bu ülkede benim gibi bir sürü büyük anne ve büyük baba mevcut... Konuştuğum herkes hemen hemen 'Bütün ülkeyi kaybedemeyiz' diyor, ekonomik çöküş yaşıyoruz."