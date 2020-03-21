ABD'de bir KOVİD-19 hastasının tedavi ücreti yaklaşık 35 bin dolar oldu

ABD'de KOVİD-19 hastalığına yakalanan sigortasız bir kadının test ve tedavi ücretinin neredeyse 35 bin dolar olduğu öğrenildi. Ülkede, sigortası olan hastaların komplikasyonları olmaması durumunda dahi, KOVİD-19 tedavi ücretinin en az 9 bin dolar olması bekleniyor.

ABD'de KOVİD-19 hastalığına yakalanan Danni Askini adında sigortasız bir kadının test ve tedavi ücreti 34 bin 927 doları buldu.

Time dergisinde yer alan habere göre, olaya ilişkin açıklama yapan Askini, "Tamamen şoka uğradım. Şahsen bu kadar paraya sahip birini tanımıyorum" dedi.

ÜLKEDE MİLYONLARCA İNSAN AYNI DURUMDA OLACAK

ABD'li kamu sağlığı uzmanları, ülkede bu durumda olan on binlerce, belki de milyonlarca insanın olacağını tahmin ediyor. 18 Mart tarihinde ABD Kongresi'nden geçen İlk Koronavirüse Müdahale yasasında yalnızca test ücretleri kapsanırken, tedavi ücretleri henüz belirlenmedi. Kongre'nin buna ilişkin bir sonraki yasa tasarısında ekonomik sorunların iyileştirilmesinin planlandığı, ancak tam olarak çözülemeyeceği bekleniyor.

SİGORTASI OLANLARDA KOVİD-19 TEDAVİ ÜCRETİ 20 BİN DOLARI GEÇEBİLİR

Kaiser Family Derneği'nin yayımladığı bir analizde, işyerinden sigortası olan birinin komplikasyonları olmadığı takdirde KOVİD-19 tedavi ücretinin 9 bin 763 doları bulacağı, komplikasyonlara sahip birinde bu ücretin 20 bin 292'ye çıkacağı öngörülüyor.

Bireysel sigortaların ise tedavi masraflarını karşıladığı, ancak bu karşılamanın işyerinden sigortalardaki muafiyetleri kapsamadığı belirtilirken, bu yıllık muafiyetlerin kişi başı ortalama bin 655 dolar olduğu kaydedildi. Bireysel sigortaya sahip olanlarda ise bu sayı 5 bin 861 doları buluyor.

Kaiser analizine göre, işyerinden sigortası olanlar, komplikasyonları olup olmadığı fark etmeksizin, muafiyet sınırlarına ulaştığı gerekçesiyle tedavi için bin 300 dolardan fazla ödemek zorunda kalıyorlar.

Öte yandan, çoğu sağlık sigortasının doktora müşterek ödemeyi kapsadığı, bu durumda tedavi yapan doktora sigorta primlerinin yüzde 15-20'sini ödeme zorunluluğu olduğu belirtiliyor.