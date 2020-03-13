VİDEO | ABD'li papazdan canlı yayında KOVİD-19'u 'tedavi' şovu

ABD'li televizyon papazı Kenneth Copeland, canlı yayında izleyicilerini KOVİD-19'dan tedavi ettiğini iddia etti.

ABD'de kendi televizyon programını yapan papaz Kenneth Copeland, canlı yayında izleyicilerini yeni koronavirüsten (Kovid-19) "tedavi" ettiğini iddia etti.

ABD'li papaz Kenneth Copeland, lüks yaşam tarzı ve 760 milyon dolarlık mal varlığıyla gündeme geliyor.

Copeland, kendi kilisesinin sahip olduğu 6 milyon dolarlık bir evde yaşıyor ve 17,5 milyon dolarlık özel bir jete sahip. Copeland daha önce bu serveti nasıl elde ettiğine dair cemaatindeki bağış yapan insanlara açıklama yapmadığı için tepki çekmesiyle gündeme gelmişti.