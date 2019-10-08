ABD'li senatör: Türkiye Suriye’ye girerse ‘cehennemden gelme yaptırımlar’la karşılaşır

ABD’li senatör Lindsey Graham Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi durumunda bunu ABD Kongresi’nin ‘cehennemden gelme yaptırımlar’ının takip edeceğini söyledi.

ABD’li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye Suriye’nin kuzeyine girerse bunu Kongre’nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecek. Geniş, derin ve yıkıcı yaptırımlar” dedi.

If Turkey moves into northern Syria, sanctions from hell – by Congress – will follow. Wide, deep, and devastating sanctions. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2019

Graham dün yaptığı açıklamada da Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda Kongre’den Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı geçireceklerini ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemiş, bu kararın ABD Başkanı Trump tarafından veto edilmemesini umduğunu belirtmişti.



OCAK AYINDA BEŞTEPE'DE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD’nin geçen yıl Aralık ayında Suriye'den asker çekme kararına karşı çıkan Graham, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından Ocak ayında Türkiye'ye gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Graham, Trump’la görüşmesinin ardından ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi kararının duraksatıldığını açıklamış ve Trump’ın kendisine "bilmediği şeyler anlattığını", bunun da "kendisini daha iyi hissetmesini sağladığını" söylemişti.

Graham'ın Ankara'da Erdoğan'la yaklaşık 2 buçuk saat süren basına kapalı görüşmesi ve kendisinden önce Ankara'yı ziyaret eden dönemin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un aksine üst düzeyde ağırlanması dikkat çekmişti.