ABD’de koronavirüs belirtileriyle gittiği acil servise alınmayan 17 yaşındaki sigortasız genç öldü

ABD’de koronavirüs belirtileriyle gittiği acil sağlık kliniğine sigortasız olduğu için alınmayan 17 yaşındaki gencin ölümü önce kayıtlara Kovid-19’dan ölüm diye geçti. Daha sonra gencin ölümü, başka nedenlerden olabileceği ihtimaliyle koronavirüsten ölümler listesinden çıkarıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde 17 yaşındaki bir genç solunum sıkıntısıyla gittiği acil servise sigortasız olduğu gerekçesiyle alınmadı. Adı açıklanmayan genç, yönlendirildiği başka bir hastanede aynı gün kalp durması sonucu yaşamını yitirdi. Gencin ölümü ilk olarak koronavirüsten ölümler listesine eklendi ancak daha sonra ölümün “başka nedenlerden kaynaklanabileceği” ihtimali nedeniyle listeden çıkarıldı.

Kaliforniya Lancaster Belediye Başkanı Rex Parris gencin yaşamını yitirdiği hastaneye geldiğinde hâlâ hayatta olduğunu ancak 6 saat sonra öldüğünü açıkladı.

Adı açıklanmayan gencin ilk durağı bu hastane değildi. Los Angeles Times’ın haberine göre sözkonusu genç ilk olarak bir acil sağlık bakım merkezine solunum sıkıntısı şikayetiyle başvurdu ancak sağlık sigortası olmadığı için geri çevrildi.

17 yaşındaki genci geri çeviren klinik çalışanları onu Antelope Valley Hastanesi’ne yönlendirdi.

Gencin durumu oraya gittiğinde daha da ağırlaşmıştı ve 6 saat sonra yaşamını yitirdi.

'BİR ÇOCUK SOLUNUM SIKINTISIYLA GELDİĞİNDE ONA MÜDAHALE EDERSİNİZ'

Lancaster Belediye Başkanı Rex Parris gencin sigortası olmadığı için gittiği sağlık merkezinden geri çevrilmesine tepki gösterdi. Parris “Bir çocuk solunum sıkıntısıyla geldiğinde, onun durumunu stabilize edersiniz ve ambulans çağırırsınız, sigortasını sormazsınız” dedi.

POZİTİF ÇIKAN TEST SONUCU ÖLÜMDEN SONRA GELDİ

Gencin ailesi daha önce sağlık sorunu olmayan çocuklarının son günlerinde ateş ve solunum sıkıntısı yaşadığını, test yaptırdıklarını ancak pozitif çıkan test sonucunun ölümünden sonra geldiğini söyledi.

Los Angeles Sağlık Müdürlüğü de 18 Mart’ta yaşamını yitiren gencin ölümünü 23 Mart tarihinde koronavirüsten ölümler listesine ekledi.

Ancak daha sonra müdürlük gencin ölümünün koronavirüsten ölümler listesinden “ölüme başka nedenlerin yol açmış olabileceği” gerekçesiyle çıkardı.

Los Angeles Bölge Sağlık Müdürlüğü 17 yaşındaki gencin ölüm nedeninin Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yeniden değerlendirmeye tabi tutulacağını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada ilk testlerin sonucu pozitif olsa da "vakanın karmaşık olduğu" ve ölüme yol açan farklı nedenlerin olabileceği kaydedildi. Ancak gencin ölümünden 11 gün geçmesine karşın değerlendirme sonuçları açıklanmadı.

Lancaster Belediye Başkanı Parris gencin birkaç gündür hasta olduğunu ve daha önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek “Ölümünden önceki Cuma günü sağlıklıydı, arkadaşlarıyla görüşüyordu. Çarşamba günü öldü” dedi. Parris “Solunum sıkıntısı çektiğinizde ve ateşiniz varsa gecikmeksizin tıbbi tedavi almanız gerekir” dedi.

