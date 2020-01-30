ABD Ticaret Bakanı, Çin’deki salgının ABD ekonomisine yarayacağını söyledi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’de 170 kişinin ölümüne yol açan yeni koronavirüs salgınının ABD ekonomisine yarayacağı yorumunda bulundu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’de bugüne dek 170 kişinin ölümüne yol açan ve 7 binin üzerine kişinin hastalandığı yeni koronavirüs salgınının ABD ekonomisine olumlu etkisi olacağı yorumu yaptı.

Wilbur Ross bu skandal yorumu Fox Business’a verdiği demeçte dile getirdi.

ABD’li bakan “Bu çok talihsiz, çok kötü olay üzerine zafer turu atmaktan söz etmek istemem ama gerçek şu ki, bu durum işletmelerin tedarik zincirlerini değerlendirirken yeniden düşünmesine yol açacak” dedi.

Yeni koronavirüsün işletmelerin gözönüne alması gereken bir risk faktörü olduğunu söyleyen Ross, bunun işlerin Kuzey Amerika’ya dönüşünü hızlandıracağını savundu.

ABD’li bakan Çin yerine kimi işletmelerin ABD’yi, kimilerinin Meksika’yı tercih edeceğini de sözlerine ekledi.

