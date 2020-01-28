DSÖ ‘koronavirüs’ risk değerlendirmesini ‘yüksek’ olarak değiştirdi

Dünya Sağlık Örgütü yeni koronavirüsle ilgili risk değerlendirmesini ‘Çin’de çok yüksek, bölgede ve dünyada yüksek’ olarak değiştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni koronavirüsle ilgili Pazar günkü raporunda yeni risk değerlendirmesini Çin için “çok yüksek”, bölge ve dünya için “yüksek” olarak değiştirdiğini açıkladı.

Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler'e bağlı DSÖ’den yapılan açıklamada Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayımlanan raporlarında küresel risk düzeyinin “orta” düzeyde açıklanması hata olarak nitelendi.

Ancak DSÖ’nün küresel olarak “yüksek” risk değerlendirmesi uluslararası bir acil durum ilan edilmesi anlamına gelmiyor.

