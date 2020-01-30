Pompeo: Çağımızın esas tehdidi Çin Komünist Partisi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Çin Komünist Partisini hedef almayı sürdürüyor. Pompeo bugün yaptığı açıklamada 'Çağımızın esas tehdidi Çin Komünist Partisi' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Komünist Partisi'ni hedef almayı sürdürüyor.

Pompeo bugün yaptığı açıklamada "Çin Komünist Partisi çağımızın esas tehdidini oluşturuyor" dedi.

Reuters'ın haberine göre Pompeo açıklamasında, ABD ve müttefiklerinin içinde bulunduğumuz yüzyılın "Batılı ilkeler" doğrultusunda yönetilmesini güvenceye alacak askeri ve teknolojik güce sahip olması gerektiğini söyledi.

"Bir yandan terör konusunda son derece uyanık olmaya devam etmeliyiz. ... Çin Komünist Partisi çağımızın esas tehdidini oluşturuyor" diye konuştu.

ÇİN DIŞİŞLERİ 'SON DERECE TEHLİKELİ' DEMİŞTİ

Pompeo 31 Ekim 2019'da yaptığı konuşmada da “Çin Komünist Partisi, mücadeleye ve uluslararası egemenliğe odaklanmış Marksist-Leninist bir parti. Biz bunun tam tersini istiyoruz. Biz kendi halkı ve komşularıyla barış içinde müreffeh, özgürleşmiş bir Çin görmek istiyoruz” demiş, Çin Dışişleri Bakanlığı Pompeo'nun açıklamalarını “son derece tehlikeli” ve “provokasyon” olarak değerlenmişti.

Çin Dışişleri Sözcüsü Gıng “Çin halkı ile Çin Komünist Partisi’ni birbirinden ayırmak tüm Çin halkına karşı bir provokasyondur ve kaybetmeye mahkumdur” açıklaması yapmıştı.

