Bilim ve Aydınlanma Akademisi ‘Küba’da Biyoteknoloji’ etkinliği düzenledi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Toplumcu Sağlık Okulu İzmir'de 'Küba'da Bioteknoloji' etkinliği düzenledi.

Geçtiğimiz Kasım ayında İzmir'de yola çıkan ve Bilim ve Aydınlanma Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Toplumcu Sağlık Okulu İzmir'de üçüncü etkinliğini gerçekleştirdi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Akif Akalın Küba'da Biyoteknoloji konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Küba'nın oldukça kısıtlı kaynaklarla ve yoğun ambargo şartlarında yüksek bilgi düzeyi gerektiren bir sektörde uluslararası alanda kazandığı başarının altını çizen Akalın, bunun ancak toplumsal çıkarı gözeten sosyalist planlamacılıkla mümkün olduğunu ortaya koyan örnekler sundu.

Sunumun sonunda gerçekleştirilen soru cevap kısmında ise, Akalın'a katılımcıların özellikle Küba'lı bilim emekçilerinin bireysel maddi çıkar gözetmeksizin ülkesine ve insalığa hizmet etmesinin altında yatan motivasyona dair sorular yönelttiği gözlendi.

