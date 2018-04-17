Savaş istiyoruz…

-Yer gök bu bağırtılarla dolu. Düzene dört elle tutunan siyasetçisinden sendikacısına, gazetecisinden televizyoncusuna, sanatçı dedikleri soytarılardan din adamı kılıklı cambazlarına, bilim adamı- akademisyen diye sunulan liberal soysuzluğa kadar koro halinde bağırıyorlar.

-İnsanlık ne diyor?

-Kimyasal Silah bir yalandır. Emperyalist savaş ölümdür, katliamdır, yok oluştur diyor. Amerika’nın çıkarlarına uşak olmaktır, kanla yıkanmaktır. Bugün Suriye halkına yarın bize diyor.

-Duyan var mı?

-Yok.

-Bunun için sokağa çıkan var mı?

-Var ülkenin komünistleri, devrimcileri bombardımanın olduğu gün meydana çıktılar.

-Ne oldu?

-Halk seyretti, alkışlayanları oldu, uzaktan yarımgöz bakınanları oldu o kadar.

-Oysa hem ABD, hem Fransa, hem İngiltere de insanlar sokakları doldurup “savaşa hayır” diye hayata seslendiler. Tüm dünyada yalnızca komünist ve sosyalist partiler emperyalizmin bu pis oyununu ve ona uşaklık eden siyasal gericiliği yere çaldılar.

-Bizim ülkemizde bu iki kelime yasak. Bırak bağırmayı sosyal medya da paylaşırsan anında tutuklama kararı veriliyor.

-Afrin için “ne savaşı bu savaş filan değil” diyen akıl “savaşa hayır” diyenlere “terörist” yaftasını yapıştırarak insan avladılar.

-Tamamı içeride ve haklarında açılmış tek dava yok. Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananları canlı yayınlarda izledik. Bir gün önce RTE hedef gösterdi ertesi gün gençler karga tulumba kelepçelenip içeri atıldı.

Yasal hiçbir karşılığı yok.

-Yine susuldu, susuluyor.

-Korku.

-Korku dediğin şeyin kendisi ölümdür oysa.

Emperyalist saldırıya karşı yıllardır vatanlarını savunan Filistin ve Suriye halklarının direnişlerini görmezden gelmek körlüktür.

-Bombardımanın olduğu gün Suriye halkı meydanları doldurdu “korkmuyoruz bombalarınızdan buradayız” diye bağırdılar.

-Bunu bile anlamak istemeyenler var. Bunlara sorarsan onlar “katil sevici.”

-Yani işbirlikçileri anlıyoruz, varlıklarını sürdürmenin başka çareleri de yok biliyoruz ama ya milyonlarca halk?

-Esir düşmüş gibiler. Çevrelerinde bir korku duvarı ve içlerinde bitkisel hayatta yaşayan milyonlar.

-Nereye kadar.

Yarın güneş doğmaz olacak, yağmur yağmaz olacak, çiçek açmaz, su akmaz olacak.

-Yarın artık bu gündür.

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