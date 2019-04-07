Zindaşti davasının firari sanığı Kadıköy'de öldürüldü

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

Kadıköy'de İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin davada azmettirici olarak aranan firari İlhan Ünğan, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Bugün saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda DHA'nın ulaştığı bilgilere göre Ünğan eşi ve oğluyla birlikte kafeden çıkıp otomobiline yöneldiği sırada yabancı plakalı bir otomobilden silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti kızı Arzu Sharifi Zindashti ve şoförü Devrim Öztunç'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu. İddianamede, tutuklu Orhan Ünğan, kardeşi firari sanık İlhan Ünğan'ın “Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

BURHAN KUZU'NUN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu’nun "Asla tanımam" dediği Zindaşti'yle aynı masada yemek yerken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.