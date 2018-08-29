Yerli tıbbi cihaz sermayesinden 'sağlık market' uygulamasına tepki

'Sağlık Market' projesine, yerli tıbbi cihaz sermayesinden 'damping yasalarına aykırı' tepkisi geldi, projenin durdurulması istendi. Sağlık Market uygulamasıyla tıbbi cihaz tekellerinin ürünleri tek seferde daha ucuza alınsa da, cihazların bakımı için yapılacak uzun vadeli harcamaların alım fiyatından kat kat fazlaya mal olacağı biliniyor. Öte yandan ülkede MR, ultrasonografi gibi cihazları üretecek yeterli kapasitenin olmaması dışa bağımlılığı artıran önemli bir faktör. Yerli üreticiyse pazardan daha fazla pay kapma arayışında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük İcraat Programı"nda yer alan Sağlık Bakanlığı'nın eylem planındaki "Sağlık Market Projesi" yerli tıbbi cihaz sermayesinin tepkisine neden oldu.

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Daşçı, Sağlık Market projesinin iç pazarda damping yasalarına aykırı sonuçlar doğurabileceğini, sistemin global firmalara yarayacağını ve projenin acilen durdurulmasını beklediklerini ifade etti.

Devlet Malzeme Ofisi'nin Sağlık Market uygulamasıyla hastanelerin ihtiyacı olan tıbbi cihazların tek seferde alınması öngörülüyor. Türkiye'de MR, röntgen, ultrasonografi gibi cihazların üretim kapasitesi ve teknoloji açısından yetersizliği biliniyor. Sağlık Market uygulamasıyla tıbbi cihaz tekellerinden yapılacak alımlarda ilk seferde tasarruf sağlansa da, bu cihazların bakımı için uzun vadede yapılacak harcamaların bağımlılığı artıracağı ifade ediliyor.

Öte yandan yerli sermayenin pazardan pay kapma arayışı sürüyor.

TTÜ-DER BAŞKANI: KAPANAN FİRMALARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Dünya gazetesinden Sibel Sancaklı'nın haberine göre, Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TTÜ-DER) Başkanı Mustafa Daşçı projenin durdurulmasını istedi. Daşçı "gerçekleştirilen toplu alımlarda verilen fiyatlar nedeniyle kapanan firmaları görmezden gelemeyiz" dedi.

Uygulamanın iç pazarda damping yasalarına aykırı sonuçlar doğurabileceğini belirten Daşçı, “Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ‘Sağlık Market’ uygulamasının başlatılmasının ardından gerçekleştirilen toplu alımlarda verilen fiyatlar nedeniyle kapanan firmaları görmezden gelemeyiz. Örnek olarak bugün 27 bin TL’ye alınmış ultrasonografi cihazı 2008’den önce 80 bin TL’ye alınmış. Bu şekilde toplu alımlardan yararlananlara baktığımızda global firmalar olduğunu görebiliyoruz” diye konuştu.

DMO’dan alım uygulamasının “yerelleşme, yerlileşme, millileşme çalışmaların hızlanması” hedefleriyle çeliştiğini belirten Daşçı, kamu otoritelerinden acilen Sağlık Market projesinin durdurulmasını beklediklerini ifade etti.

Mevcut durumda global devlerin ucuza ürün satarak yerliyi oyunun dışına ittiğini söyleyen Daşçı, daha sonra yerli üreticinin iflas etmesini fırsat bilerek istedikleri fiyatı dayattıklarını kaydetti.

Sağlıkta ekonomik rekabetin dövize göre güncellenmesi konusuna değinen Daşçı, “Ödemeler 90 güne çekilmeli. Yıllık yapılan ihalelere girip de sözleşme yapmak istemeyen firmaların özel durum nedeniyle cezalardan muaf tutulması gibi uygulamalar gerekiyor” dedi.

Daşçı’nın paylaştığı bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’nın dönüşüm projesi ile yapılan yeniliklerin öncesinde tıbbi cihaz sektörüne olumlu yansımaları yurtiçi pazarda yüzde 15, globalde ise hiç yokken yüzde 0,1’e çıkmıştı. Ancak Avrupa Birliği uyum yasalarına ek olarak oluşturulan Kamu Hastane Kurumu ve Kamu Hastane Genel Sekreterlikleri 7 bin 115 firmanın kapanmasına neden oldu. Son olarak DMO’dan alım uygulaması başlatıldı.

