'Sağlık marketi' projesi resmen başladı

Sağlıkta ilaçtan sonra en büyük harcama kalemi olan tıbbi cihazda toplu alım için 'Sağlık Marketi' uygulamasına geçildi. Devlet Malzeme Ofisi ihale açmadan toplu alım yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı, ilaçtan sonra en büyük maliyet kalemi olan tıbbi cihazların topluca tedarik edilmesi için "Sağlık Marketi" projesini resmen başlattı. Bundan sonra hastanelerin tüm malzemeleri Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından temin edilecek. Ayrı ayrı ihalelerde değeri milyonlarca lirayı bulan tıbbi cihazların topluca sipariş edilmesiyle birlikte ciddi miktarda tasarruf edileceği varsayılıyor.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm kamu kurumlarına resmi yazı göndererek giderlerden tasarruf yapılmasını talep etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı çalışmalarına başlanmış olan "Sağlık Marketi" projesini hızlandırdı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personeli DMO laboratuar personeline tıbbi cihaz analizleri eğitimi verdi.

İHALESİZ DÖNEM

"Sağlık Marketi" projesine göre herhangi bir hastane ihtiyacı olması durumunda ihaleye çıkmaksızın DMO’dan tıbbi cihaz ve malzeme alabilecek. DMO üzerinden hastanelerin ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve malzemenin merkezi alımla alınarak stoklanacağı, tek tek alımlarda değeri milyonlarca liraya mal olan tıbbi cihazların toplu alım sayesinde uygun fiyata temin edileceği belirtiliyor.

“Yerli ve milli aşı, ilaç ve tıbbi cihaz” üretimi, sağlıkta dönüşümün ikinci fazında en çok önemsenen yatırım kalemlerinden. Sağlıkta yüksek katma değerli ürün ihracatı hedefi yetkili ağızlar tarafından sürekli gündeme getiriliyor. Bu durumda DMO’nun tedarikçi firmalarla hangi koşullarda fiyat pazarlığı yaptığı, toplu alımlarda kurdan bağımsız bir fiyat politikasının sürdürülüp sürdürülemeyeceği, tıbbi cihaz altyapısının donanım, bakım ve onarım sorumluluğu yüklenici firmaya ait olan şehir hastanelerinin "Sağlık Marketi" uygulamasının kapsamına girip girmediği yanıtlanması gereken sorular olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ ÜRETİM MERKEZİ OLUR MU?

Türkiye'de tıbbi cihaz pazarında ABD'li General Electric, Alman Siemens gibi uluslararası sağlık teknolojisi tekellerinin hakimiyeti bulunuyor. Yerli üretim perspektifi de esas olarak bu firmaların doğrudan ya da dolaylı şekilde Türkiye'de üretim yapmasını sağlamaya yönelik pazarlık sürecini ifade ediyor. Söz konusu hedefin gerçekleşmesi durumunda da kamu alımları yoluyla "pazar" ve "fiyat" garantisi karşılığında diğer yüksek teknolojili sektörlerde olduğu gibi standart parçaların Türkiye'de üretilip esas teknolojik parçaların ithalat edileceği bir tür montaj üretimin söz konusu olması bekleniyor.