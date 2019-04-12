VİDEO | 'Emine Hanım'ın mutfağında kriz yok, ben marketten elim boş dönüyorum, verdiğim oylar haram olsun'

Seçimlerde AKP'ye oy verdiğini belirten bir yurttaş, 'Ben Ak Partili olarak Ak Parti'yi protesto ediyorum. Artık oy vermeyeceğim. Ülkenin halini hiç görmüyorlar. Maksatları koltuk kavgası, bizi düşünen var mı? Ben marketten elim boş çıkıyorum, Emine Hanım'ın mutfağında kriz yok. Malesef biz tenceremizi kaynatamıyoruz' dedi.

31 seçimlerinin ardından yapılan bir sokak röportajında konuşan AKP seçmeni bir yurttaş, "Sizce CHP seçimlerde hile yapmış olabilir mi?" sorusuna "Bence olamaz. Ak Parti kaybettiği için sıkıntıya girdi. Böyle davranmaya başladı, niye sıkıntıya girdiğini bir düşünsün! Tepki oyları onu mahvetti" yanıtını verdi.

AKP'ye tepki gösteren yurttaş, sözlerine şöyle devam etti: "Ben Ak Partili olarak Ak Parti'yi protesto ediyorum. Artık oy vermeyeceğim. Ülkenin halini hiç görmüyorlar. Maksatları koltuk kavgası, bizi düşünen var mı? Ben marketten elim boş çıkıyorum, Emine Hanım'ın mutfağında kriz yok. Malesef biz tenceremizi kaynatamıyoruz."