Uygulama ve araştırma merkezleri adı altında 'din üniversiteleri' kuruluyor!

Resmi Gazete'nin dünkü (5 Mayıs 2019) sayısında, iki üniversitede kurulan araştırma ve uygulama merkezi yönetmelikleri yayımlandı. Böylelikle üniversitelerin "inanç merkezlerine dönüştürülmesi" yolunda iki önemli adım daha atılmış oldu.
Necmettin Erbakan Üniversitesinde “Kur’an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi Uygulama ve Araştırma Merkezi” kuruldu. Bu yönetmelikle üniversiteye yurtiçi ve yurtdışında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde dinsel amaçlarla faaliyet yürütme yetkisi tanındı.
Turgut Özal Üniversitesinde de "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu.
KUR'AN-I KERİM ÇALIŞMALARI VE KIRAAT İLMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ NEDİR?
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde kurulan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5’nci maddesinde faaliyetlerin, “üniversiteye bağlı örgün ilahiyat lisans ve lisansüstü programlar dışında(dır)…” olduğuna özel bir vurgu yapılıyor.
Böyle bir vurgu yapılarak, üniversitenin bu merkez aracılığıyla yürüttüğü dinsel etkinlikler, yasal bir koruma altına alınmış oluyor.
Merkezin amacı ve yapılacak etkinlikler, yönetmeliğin 5 ve 6’ncı maddelerinde sıralanıyor.
Kısa alıntılarla fikir vermeye çalışalım:
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAİTIRMA MERKEZİ NEDİR?
Malatya Turgut Özal Üniversitesinde kurulan uygulama vearaştırma merkezini, başka üniversitelerden tanıyoruz. Çok şey söylenmesi gerekmiyor.
Sülük, hacamat gibi bilim dışı yöntemlerin, koruyucu hekimlik, tanı koymak ve iyileştirmek gibi konularda ilgili meslek çalışanlarını (doktorlar olsa gerek) bilgilendirmek ve hukuksal ortam oluşturmak amacıyla araştırmalar yapmak gibi bir dizi amaç sıralanıyor.