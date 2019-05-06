Uygulama ve araştırma merkezleri adı altında 'din üniversiteleri' kuruluyor!

Bazı üniversitelerin bünyesinde 'araştırma ve uygulama merkezi' adı altında adeta 'din üniversiteleri' kuruluyor. Bunun en yeni iki örneği dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Necmettin Erbakan ve Turgut Özal üniversitelerinde kurulan araştırma ve uygulama merkezleri, akademinin 'inanç merkezlerine' dönüştürülmesi yolunda atılan yeni adımlar oldu.

Resmi Gazete'nin dünkü (5 Mayıs 2019) sayısında, iki üniversitede kurulan araştırma ve uygulama merkezi yönetmelikleri yayımlandı. Böylelikle üniversitelerin "inanç merkezlerine dönüştürülmesi" yolunda iki önemli adım daha atılmış oldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesinde “Kur’an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi Uygulama ve Araştırma Merkezi” kuruldu. Bu yönetmelikle üniversiteye yurtiçi ve yurtdışında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde dinsel amaçlarla faaliyet yürütme yetkisi tanındı.

Turgut Özal Üniversitesinde de "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu.

KUR'AN-I KERİM ÇALIŞMALARI VE KIRAAT İLMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ NEDİR?

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde kurulan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5’nci maddesinde faaliyetlerin, “üniversiteye bağlı örgün ilahiyat lisans ve lisansüstü programlar dışında(dır)…” olduğuna özel bir vurgu yapılıyor.

Böyle bir vurgu yapılarak, üniversitenin bu merkez aracılığıyla yürüttüğü dinsel etkinlikler, yasal bir koruma altına alınmış oluyor.

Merkezin amacı ve yapılacak etkinlikler, yönetmeliğin 5 ve 6’ncı maddelerinde sıralanıyor.

Kısa alıntılarla fikir vermeye çalışalım:

Yönetmeliğin 5’nci maddesinde, “Kur’an-ı Kerim çalışmaları ve Kırâat ilmi ile ilgili her türlü eğitim, öğretim ve araştırma programları düzenlemek… Üniversitenin, Kur’an-ı Kerim ve Kırâat alanında faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak” deniliyor.

Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde, “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve kişilere yönelik olarak Kur’an-ı Kerim çalışmaları ve Kırâatilmi ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, çalıştaylar, kurslar, seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek ve projeler yapmak… telif ve tercüme türü bilimsel yayınlarda bulunmak, bu türden yayınlara akademik destek vermek… Kur’an-ı Kerim çalışmaları ve Kırâat alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde bulunmak ve onların faaliyetlerine akademik katkı sağlamak" ifadesi yer alıyor.

Bu merkeze, Diyanet İşleri Başkanlığından, kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarından, dün ölen Kadir Mısıroğlu gibi din bezirganlarına görevler verilmesine olanak tanıyan, müdürün önerisi ve rektörün onayıyla atanacak 12 kişiden oluşan Danışma Kurulu kurulması öngörülüyor.

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAİTIRMA MERKEZİ NEDİR?

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde kurulan uygulama vearaştırma merkezini, başka üniversitelerden tanıyoruz. Çok şey söylenmesi gerekmiyor.

Sülük, hacamat gibi bilim dışı yöntemlerin, koruyucu hekimlik, tanı koymak ve iyileştirmek gibi konularda ilgili meslek çalışanlarını (doktorlar olsa gerek) bilgilendirmek ve hukuksal ortam oluşturmak amacıyla araştırmalar yapmak gibi bir dizi amaç sıralanıyor.